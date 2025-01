David Cardoso comenta vida sexual aos 81 anos: 'Não aguento mais'

Conhecido como Rei da Pornochanchada, David Cardoso, 81, contou sobre sua vida sexual.

O que aconteceu

O ator contou que tem diminuído a frequência de suas relações sexuais com a esposa, Romilda Servim. "É uma vez por mês. Eu não aguento mais. E coisa não espirra mais", disse ele durante o podcast 'Papagaio Falante'.

Na mesma entrevista, o Rei da Pornochanchada relembrou o romance que teve com Vera Fischer em 1972. O namoro aconteceu durante as gravações do filme "Sinal Vermelho, as Fêmeas".