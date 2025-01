Anitta, Sincerão e divisão de grupos: Como foi a primeira semana do BBB 25

O BBB 25 (Globo) completa sua primeira semana em exibição nesta segunda-feira (20). Relembre os principais acontecimentos dos últimos dias:

Prova de resistência

A primeira prova de resistência do BBB 25 começou na noite de segunda-feira (13), durante a transmissão ao vivo, e acabou mais de seis horas depois, com Renata e Eva vencedoras. A prova garantiu imunidade para a dupla no Paredão da semana.

'Sincerão'

Já na segunda noite de programa, a produção armou uma dinâmica ao estilo Sincerão para determinar quem joga ao lado de quem, e quem pode vir a ter desavenças no jogo. Joselma e Guilherme, escolhidos pelo público para entrar na casa por último, acabaram sendo os mais citados negativamente e tiveram que passar a noite na área externa da casa.

Na dinâmica, Diego Hypolito também foi acusado de ser mentiroso, e as irmãs Camilla e Thamiris trocaram farpas entre si por discordarem da forma como tratam seus "rivais" no jogo.

"Invasão" de Anitta e seu pai

Anitta entrou na casa do BBB na noite de quarta-feira (15), anunciando aos participantes que ela e seu pai, Mauro Machado, eram a nova dupla de brothers no jogo. A fala, no entanto, foi uma "brincadeira" dela e da produção do programa. A artista, na verdade, foi convidada para inaugurar uma nova dinâmica na agenda dos brothers: o show de quarta-feira.

Aline e Vinicius líderes

Aline e Vinícius venceram a primeira Prova do Líder, que aconteceu na quinta-feira (16). Logo após a prova, eles indicaram Edy e Raissa para o 1º Paredão, mas na noite de formação da berlinda também tiveram direito a indicar Arleane e Marcelo.

Formação de grupos

Ainda é cedo para declarar alianças, mas está claro que alguns grupos foram formados na casa por afinidade. João Pedro e João Gabriel, por exemplo, se aproximaram de Maike e Gabriel e de Edy e Raissa. Já Vitória e Mateus são mais próximos de Camilla, Thamiris, Gracyanne e Giovanna —todos do quarto Nordeste.

Anúncio de Ludmilla

A cantora foi a grande atração da festa de sexta-feira (17) e, ao lado de sua esposa Bruna, anunciou que sua primeira filha se chamará Zuri.

Maike e Gabriel vencem prova do Anjo

A dupla de amigos venceu uma prova de habilidade e estratégia neste sábado (18), e imunizaram os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Formação do 1º Paredão

O primeiro paredão foi formado na noite deste domingo (19). As duplas Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma disputam a preferência do público, e os mais votados estarão fora da disputa na terça-feira (21).