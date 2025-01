Bonner e Huck homenageiam Léo Batista: 'Meu pai o chamava de Sorriso'

William Bonner, 61, e Luciano Huck, 53, lamentaram a morte de Léo Batista nas redes sociais. O jornalista esportivo morreu neste domingo, aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o apresentador do Jornal Nacional (Globo) publicou uma foto de Léo e escreveu: "Os pais o batizaram como João. Um colega o renomeou como Léo."

Meu pai o chamava de "Sorriso". O Luís Roberto o homenageou como "A Voz Marcante". E o Brasil o abraçou para sempre. William Bonner sobre Léo Batista

Também nas redes sociais, Luciano Huck compartilhou uma imagem de Léo: "As minhas lembranças mais longevas da televisão brasileira têm Léo Batista. Desde a minha infância eu lembro do Léo Batista nas noites de domingo, apresentando os resultados da loteria esportiva no Fantástico."

A voz marcante do jornalismo esportivo brasileiro. Um dos criadores do Globo Esporte. Gentil, educado, generoso e talentoso, emocionou e informou o Brasil por sete décadas de bom jornalismo. Vá em paz, Léo. Luciano Huck sobre Léo Batista

Luciano Huck publica homenagem a Leo Batista Imagem: Reprodução/Instagram

Léo Batista estava internado em estado grave após complicações de um câncer no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. O jornalista deu entrada em 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor.

Léo superou os 70 anos de carreira e chamou a atenção por seu estilo descontraído. Foi um dos criadores do Globo Esporte (Globo) e era o apresentador mais antigo em atividade na emissora. O jornalista foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje (1971), do Esporte Espetacular (1973) e do Globo Esporte (1978). Ele ainda narrou os "gols do Fantástico" aos domingos.