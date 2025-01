The Rock viraliza ao ser maquiado pelas filhas e reflete sobre paternidade

Dwayne Johnson, 52, mais conhecido como The Rock, viralizou ao compartilhar um vídeo sendo maquiado pelas filhas, Jasmine e Tiana.

O que aconteceu

O ator mostrou as herdeiras se divertindo e refletiu sobre a paternidade. "O que começou com meus 2 tornados, Jazzy e Tia, perguntando: 'Papai, podemos passar um pouco de sombra em você?'. E eu dizendo: 'Sim, mas sejam rápidas porque eu tenho que ir para a academia'."

Ei, eu sei que elas não serão sempre pequenas ou preferirão sair com o papai quando forem mais velhas. Mas elas sempre serão minhas meninas, então vou aguentar esse abuso o dia todo. Pode vir! Deveres do papai Dwayne Johnson

Além de maquiagem no rosto, as crianças colocaram brincos, colar pintado, pedras brilhantes no delineador e adesivos na cabeça. No vídeo, The Rock apareceu com cara de sério, mas se derreteu na legenda da publicação.