The Masked Singer: Sandra Annenberg é desmascarada como Carminha

Sandra Annenberg foi eliminada no segundo episódio do The Masked Singer Brasil (Globo).

O que aconteceu

A jornalista usava a fantasia de Carminha, de "Avenida Brasil. No duelo final, ela enfrentou Jade, de "O Clone", salva pelos jurados.

Para garantir a permanência, elas se enfrentaram cantando Jardins da Babilônia", de Rita Lee. Em sua apresentação solo, Sandra cantou "Dançar Kuduro", o tema da novela.

Esse foi o primeiro Masked Singer sob o comando de Eliana, que foi contratada pela Globo em junho do ano passado. No início do programa, ela falou sobre sua estreia e homenageou a mãe, Eva, que estava na plateia, assim como a irmã da apresentadora.

Nesta edição, os competidores do Masked Singer se apresentam com fantasias de personagens de novela. A homenagem acontece como parte das celebrações pelos 60 anos da TV Globo, que acontece neste ano de 2025.