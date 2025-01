'Se não tiver, não rola': famosos explicam por que sexo 'salva' casamento

Ana Paula Padrão, 59, trouxe para debate recentemente que não existe casamento sem sexo. Ou seja, a falta do contato íntimo na vida do casal é o indicativo de que não há motivação para superar momentos de crise.

"Se não tiver sexo, não rola. Isso sustenta uma crise no casamento, sustenta um momento difícil para um dos lados, porque é quase uma meditação guiada. Se você pensar em outra coisa não rola, e se você não estiver muito entregue também não. É quando você está mais íntima e vulnerável. Os dois lados. Uma hora em que não cabe mais nada a não ser isso", declarou ela, no programa Na Palma da Mari.

Apresentadora ainda ressaltou que, enquanto a química na cama existir entre ambas as partes, outras questões podem ser superadas. "Para mim, [o sexo] é muito alimentador de relação. Está difícil, complicado, mas vocês se entendem no sexo? Então tudo vale a pena, vai ficando que uma hora o resto se acerta".

Ela não é a primeira celebridade a externar que a vida sexual é fundamental para uma relação. Splash relembra outros casos para você:

"O Amor é duro"

Cate Blanchett, 55, não ficou em cima do muro para falar sobre a importância do sexo na relação. A artista afirmou que a intimidade de qualidade é fundamental para que um casamento dê certo.

Eu tenho certeza que se você tem uma boa relação sexual, então você está sincronizado com seu parceiro. É tudo uma questão de sincronia. O amor é duro. Cate Blanchett, em entrevista à Variety, em 2009

A atriz é casada com o roteirista Andrew Upton há 28 anos.

Cate Blanchett no Globo de Ouro 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/WireImage

"Salva crises"

Juliana Paes, 45, revelou que o sexo é o "primeiro" ponto de ligação para um relacionamento longo de um casal. Ao "SaladaSato", antigo programa de Sabrina Sato no YouTube, a atriz detalhou que a vida íntima com o marido, Carlos Eduardo Baptista, era intensa no início e consolidou a relação.

Com dois meses e meio [de relacionamento] a gente só transava! Dois meses e meio? Não vamos nem falar em números (...) A química é o primeiro grande passo para um relacionamento longínquo. É o primeiro ingrediente que precisa funcionar porque, no futuro, muitas das vezes é o sexo que salva algumas crises no casamento. Ter essa intimidade salva muitas coisas. A gente está casado há muito tempo. Posso falar aqui do alto dos meus 16 anos que a química salva muito. Juliana Paes, em entrevista ao "SaladaSato", programa de Sabrina Sato no Youtube, em 2019

Juliana e Carlos Eduardo estão juntos há 20 anos. Eles são pais de Pedro, 14, e de Antônio, 12.

Juliana Paes e Carlos Eduardo estão juntos há 20 anos Imagem: Reginaldo Teixeira

"Ele me canonizou"

Antonia Fontenelle, 51, viu o casamento com Jonathan Costa, 31, chegar ao fim por falta de sexo. A atriz e apresentadora relatou que o relacionamento esfriou ao ponto de ouvir o parceiro orientá-la a "cobrir os seios".

Depois que eu engravidei, ele me canonizou. Queria me guardar em um altar. Estava me dando beijo na testa. Eu lembro de um dia eu entrei, saí do banho com o peito de fora, só de calcinha, ele falou: 'Cobre esse peito'. Eu tenho um amigo psicólogo que diz que isso acontece. Ou vai para terapia ou se acomoda. Eu não queria nem terapia de casal nem me acomodar. Antonia Fontenelle, em entrevista ao canal de Kelly Key no YouTube, em 2018

Ela lembrou que nem apetrechos sexuais foram capazes de reacender o fogo da paixão. "Celso Portiolli foi lá em casa, gravamos um programa, levou lingerie, chicote, algema, máscara. Nunca usamos aquilo que o Celso deu. E eu doida para tomar uma chicotada. Passou os 40 dias [após a gravidez] e eu já tinha com vontade."

Antonia Fontenelle e o ex-marido Jonathan Costa Imagem: Marcos Ferreira/Brazil News

"Rapidinha também resolve"

Gracyanne Barbosa, 41, já abriu o jogo e confidenciou que o sexo é fundamental no relacionamento. Ela revelou que é "viciada" e detalhou como era a vida intimida com o ex-marido, o cantor Belo.

Somos viciados em sexo. Transamos todos os dias. Quando ele está longe, é por telefone mesmo. Na correria das viagens, uma rapidinha também resolve. Quando o vejo no palco, confesso que ele mexe comigo. Logo que o show termina, estou louca para fazer amor. E é sempre muito bom. Para não cair na rotina, o sex shop ajuda. No começo, ele não curtia brinquedinhos, mas, aos poucos, ele foi se acostumando e hoje curte bastante. Gracyanne Barbosa, em entrevista ao Extra, em 2011

Belo e Gracyanne já discordaram sobre sexo anal, sexo a três e vibrador Imagem: Reprodução/Instagram

Naldo e Moranguinho

Outro casal que não economiza no sexo é Naldo e Moranguinho. Em entrevista ao Otalab, programa de Splash, os famosos contaram que o recorde sexual deles foi 37 vezes em uma única semana.

"Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela e as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: 'a viagem é de 26 horas'. Eu falava: 'que maravilha'", explicou Benny.

Moranguinho então ressaltou que ela é a pessoa que "equilibra e controla" o casamento, porque se depender do cantor é sexo "toda hora, em qualquer lugar". "Tenho que fazer esse controle. Falo que não é porque não quero, só que pode chegar alguém e não pegar bem".