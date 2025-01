Fantástico: Sérgio Chapelin se emociona ao falar de Léo Batista: 'Admirei'

Sérgio Chapelin, 83, ex-apresentador da Globo, falou ao Fantástico (Globo) de domingo (19) sobre a morte de Léo Batista. O jornalista esportivo morreu neste domingo, aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ex-apresentador enviou um vídeo para a homenagem ao jornalista. "O Léo gostava sobretudo de trabalhar. Ele fazia questão. Não pensava em aposentar. Ele podia lamentar quando faltava trabalho. Sempre o respeitei muito e sempre o admirei.", disse, se emocionando ao final.

William Bonner, que dividiu apresentação com Léo assim como Sérgio, também falou com o Fantástico. "O Léo era um grande jornalista de esporte, mas antes disso ele era um grande jornalista. Ele sabia do que estava falando. Ele era muito bem informado, não só de esporte. Que ele descanse em paz e a gente lide com a saudade."

Além dos dois colegas de bancada, a reportagem também trouxe depoimentos de outros profissionais que trabalharam com Léo. Nomes como Tino Marcos, Boni e Galvão Bueno deixaram seu depoimento.

Léo Batista estava internado em estado grave após complicações de um câncer no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. O jornalista deu entrada em 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor.

Léo superou os 70 anos de carreira e chamou a atenção por seu estilo descontraído. Foi um dos criadores do Globo Esporte (Globo) e era o apresentador mais antigo em atividade na emissora. O jornalista foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje (1971), do Esporte Espetacular (1973) e do Globo Esporte (1978). Ele ainda narrou os "gols do Fantástico" aos domingos.