Cantar no Masked Singer foi tenso, diz Scheila Carvalho: 'Difícil competir'

Dançarina e cantora? A eterna morena do É o Tchan!, Scheila Carvalho, 51, surpreendeu o público ao ser a primeira desmascarada do Masked Singer Brasil 2025. A ex-integrante do grupo musical se aventurou no desafio de cantar, movida pela paixão pela música, e admite, com exclusividade para Splash, que não foi uma tarefa fácil.

Sempre tive vontade de participar porque adoro cantar. Amei, foi uma experiência incrível Por ser a primeira participação [em programa de música], eu me esforcei bastante, mas é difícil competir com quem canta de verdade. Scheila Carvalho

"Procurei ser contida"

Scheila Carvalho participou do reality musical da Globo ao lado de Sheila Mello. Juntas, se fantasiaram de Ruth e Raquel, respectivamente, as icônicas personagens interpretadas por Gloria Pires em "Mulheres de Areia" (1993), e interpretaram a música "Sexy Yemanjá", de Pepeu Gomes. "Poder representar a grande atriz Gloria Pires foi demais. Dar vida ao personagem e cantar foi tudo muito mágico. Eu me identifico muito com o jeito de ser da Rutinha. Assisti à novela e amava Tonhoda Lua."

Cantar não foi uma tarefa simples para Sheila. Para se destacar no desafio da TV, ela fez aulas de canto e ainda contou com o apoio da coreografia para garantir uma performance sem revelar sua personalidade no palco.

Foram semanas de preparação. Tivemos aulas de canto, depois fomos para o estúdio gravar a voz, além de ensaio de coreografia e prova da fantasia. Foi intenso e nos divertimos muito durante todo esse processo.

A estratégia de evitar chamar a atenção dos jurados no Masked Singer, adotada para se manter no jogo por mais tempo, não deu certo. "Procurei ser mais contida na dança, até mesmo por estar representando a Ruth, que era uma personagem mais tímida, mais tranquila."

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer traz o ator Tony Ramos, a comediante Tata Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. As apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga ("O Rei do Gado"), Candinho e Policarpo ("Êta Mundo Bom!"), Carminha ("Avenida Brasil"), Catarina e Petrucchio ("O Cravo e a Rosa"), Dona Lurdes ("Amor de Mãe"), Foguinho ("Cobras e Lagartos"), Jade ("O Clone"), Jesuíno ("Cordel Encantado"), Juma ("Pantanal"), Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Odete Roitman ("Vale Tudo"), Penha ("Cheias de Charme"), Ruth e Raquel ("Mulheres de Areia"), Sol ("América"), Tieta ("Tieta") e Vlad ("Vamp").