Pornô e nudes: famosas 50+ fazem sucesso no OnlyFans e desbancam novinhas

Luiza Ambiel, 52, alcançou o topo da Privacy e desbancou "novinhas" com pornô gravado ao lado de fã. A ex-banheira do Gugu, no entanto, não é a única personalidade 50+ que faz sucesso nessas plataformas de conteúdo adulto.

Da venda de nudes a gravação de vídeos eróticos e explícitos, essas estrelas têm chamado a atenção dos fãs e se destacado em sites, como OnlyFans.

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel Imagem: Divulgação: Gabriela Ambiel

Musa da Banheira do Gugu, Ambiel desbancou queridinhas da Privacy, como MC Mirella e Andressa Urach. Aos 52 anos, Luiza desbancou as "novinhas" com vídeo ousado ao lado de fã, em que relembra sua época de SBT.

Ambiel já está há alguns anos nessas plataformas. Até agora, porém, ela havia publicado apenas fotos sensuais e vídeos com brinquedos eróticos. Para Splash, a musa contou que "cansou" desse tipo de conteúdo "baunilha" e decidiu radicalizar com pornô explícito.

A coroa está desbancando as novinhas. Está vendo, mulherada, não tem que ficar encucada com idade. Luiza Ambiel sobre sucesso no Privacy

Rita Cadillac

Imagem: Reprodução/Instagram@ritacadillac

Aos 70 anos, Rita está na plataforma desde 2021 e abordou o assunto em entrevista ao Link Podcast. Segundo contou, ela "só tem a agradecer" à plataforma, mas destacou haver pedidos que rejeita, porque "não vale tudo pela grana". "Já pediram para eu fazer um ensaio dentro de caixão. Não fiz, não tem condições. Morro de pavor. Já pediram para fazer numa fazenda, no meio do pasto, ainda não consegui fazer."

Rita Cadillac, que já estrelou pornôs no começo dos anos 2000, voltou a gravar para o OnlyFans. A ex-chacrete produziu conteúdo explícito em parceria com o ator pornô Lucas Ferraz, 25, ex-namorado de Andressa Urach.

Giovanna Gold

Imagem: Daniel Delmiro/AgNews

Giovanna, 60, mais conhecida pelo seu papel como Zefa na primeira versão de "Pantanal" (Manchete, 1990), entrou para a plataforma de conteúdo adulto em outubro de 2023. A atriz fez duas contas e, em uma delas, diz divulgar "o estilo de vida de uma atriz". Na outra, intitulada Musa, diz ser "real, natural e total".

Núbia Oliiver

Imagem: Woman Studio

Mantendo perfil desde 2021, Núbia Olliver, 51, disponibilizou parte de seu acervo pessoal em plataformas de conteúdo adulto. A modelo disse que faz uma renda extra com a divulgação de revistas em que posou nua. "A galera sempre me pede essas revistas autografadas. Isso é uma coisa que eu sempre vendi, além de itens pessoais como calcinhas, tênis, meia. Já me pediram até elástico de prender o cabelo para vocês terem ideia."

A famosa explicou que a falta de espaço foi determinante para que tomasse a decisão. "Já no contrato que eu fazia com as revistas eu pedia 200 ou 300 exemplares, que seria a minha cota, para guardar."

Vovó Fitness

Imagem: Divulgação

Andrea Sunshine, 54, é a única da lista que não teve carreira na TV. A influencer se tornou conhecida pelo sucesso do próprio perfil do OnlyFans, e costuma chamar a atenção do público com suas declarações.

Vovó Fitness já afirmou ser bissexual, preferir novinhos e ter transado com mais de 800 pessoas. Além disso, ela defende ainda o uso de orgasmo como uma "cápsula" para melhorar a consistência da pele.