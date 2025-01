Os Garotin já planejam novo álbum após Grammy Latino: 'Muita música pronta'

Após conquistar um Grammy Latino em 2024, Os Garotin querem "repetir a dose" em 2025 e preparam novos lançamentos. O trio de São Gonçalo conversou com TOCA sobre planos, sonhos e família após show no Universo Spanta, no Rio de Janeiro, no final de semana.

"A gente vai lançar um EP ao vivo, igual o EP 'Os Garotin Sessions, Vol. 1' em 2023. Vamos lançar o volume 2. Vai ser incrível, tem muita música pronta, música que a gente já fez", contou Cupertino. "A gente já está escrevendo o terceiro álbum", antecipou Anchietx.

Orgulho

Na plateia do festival carioca, familiares de Anchietx marcaram presença, deixando o cantor emocionado em cima do palco. "Poder ver minha mãe orgulhosa de mim é uma sensação muito diferente. Assim como é um susto para mim viver tudo isso, ela também não imaginava. Comecei a cantar meio velho, ninguém esperava que a gente ia viver isso tão rápido."

Minha mãe também está assustada e orgulhosa. Poder ver a carinha dela ali, com aquele cabelo vermelho no meio de todo mundo, é fácil de achar, é muito lindo, cara. É muito lindo saber que eu tô dando orgulho para ela. É muito maneiro. Anchietx

Show do trio Os Garotin no festival Universo Spanta 2025 Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

Cupertino compara às lembranças de levar os pais a uma apresentação na escola. "A gente fica até mais nervoso. Mas para eles deve ser muito louco, porque eles viram a gente criando essas músicas em casa, cantando antes de todo mundo conhecer. Agora geral cantando, deve ser uma sensação mágica para eles."

O trio cresceu e compôs as primeiras músicas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde é preciso ousadia para sonhar — como disse Léo Guima no discurso do Grammy Latino. Eles conquistaram a estatueta de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa "Os Garotin de São Gonçalo", projeto que leva o nome da cidade no título. Também concorreram na categoria Artista Revelação e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

No papo com TOCA, Léo reflete sobre eles terem ultrapassado essa barreira e estarem realizando sonhos. "É ir superando seus limites, entendeu? O medo faz parte. Você vai sentir medo, você vai achar que não consegue, você vai achar que não nasceu para isso, mas vá se testando, vá se provando."

A mensagem que a nossa música deixa para as pessoas, para os novos artistas, para a galera que está chegando, assim como a gente acabou de chegar nesse cenário, é uma mensagem de: 'Velho, faz a música com o teu coração, para de pensar em se adaptar ao mercado, faz uma música mesmo, sente, estude, se aprofunde e faz o que seja de verdade para você'. É uma mensagem de esperança que a nossa música deixa, porque a gente faz desse jeito. Cupertino

Os Garotin fizeram geral cantar suas músicas no Universo Spanta 2025 Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

E quando o trio vai retornar à cidade natal após vencer o prêmio internacional? "O Grammy nem chegou ainda, vai chegar em fevereiro, mas um show em São Gonçalo? Calma, que esse dia vai ser histórico", brincou Léo Guima, antes de revelar que a apresentação já está nos planos deles.