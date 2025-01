Namorada de Amado Batista manda indireta após críticas nas redes sociais

A nova namorada de Amado Batista, Calita Franciele, 23, publicou uma indireta nas redes sociais neste domingo após receber diversas críticas em publicações anteriores em uma viagem com o cantor para Fernando de Noronha.

Quem tem uma vida feliz não perde tempo criticando a vida alheia.

Calita Franciele

Namorada de Amado Batista compartilha indireta nas redes sociais Imagem: Reprodução

O que aconteceu

Franciele estava recebendo vários comentários negativos. Ela e Amado têm 50 anos de diferença de idade. A situação estava sendo criticada pelos seguidores nas fotos em que ela compartilhava com o namorado. Em algumas das publicações, Franciele fechou os comentários.

Ela confirmou o namoro em dezembro do ano passado. "Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", disse ela. "Eu sei que são muito seguidores novos chegando", brincou nos stories do Instagram.

Amado Batista confirmou namoro, mas não disse nome da miss. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili", do SBT.

Especulação surgiu após Amado Batista ser fotografado com a miss em bar de Goiânia. Após o fato, Roberta Miranda comentou em uma postagem de rede social fazendo elogios e afirmando que conheceu a namorada do cantor.