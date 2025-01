Huck cobra responsabilidade de Carlinhos Maia nas redes sociais

Luciano Huck, 53, interrompeu uma fala de Carlinhos Maia, 33, no Domingão com Huck (Globo) deste domingo para afirmar que influenciadores digitais devem ter mais responsabilidade com o que publicam nas redes sociais.

O que aconteceu

No Domingão, Carlinhos, que tem mais de 33 milhões de seguidores nas redes sociais, falou sobre polêmicas criadas em cima de seus discursos na internet: "Eu fui [para a internet] para fazer humor. Então não cobrem algo que não se propôs. Pelo contrário: sigam outras pessoas que falem com embasamento sobre os assuntos que me cobram."

Por sua vez, Huck rebateu o humorista: "Com o tempo a gente vai ganhando maturidade e vivência. Você precisa ter consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e da responsabilidade que isso traz."

Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento vem ainda mais responsabilidade. Quando você se torna um influenciador do quilate que é hoje, vem também a responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente. Luciano Huck

Carlinhos prometeu melhorar: "Vou levar tudo o que você disse para o meu coração."

Em dezembro do ano passado, o humorista foi denunciado ao Ministério Público Federal (MPF) por transfobia contra a cantora Liniker, 29. Ele publicou um vídeo trocando o pronome da cantora e fez piada com a situação — o conteúdo foi apagado após a repercussão.

Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker. Dele! Mas ele cantou com Priscila Senna do Recife. Vou colocar a música, sou fã dele. O que a importa é a música! Carlinhos Maia

Após o Domingão, Dona Déa Lúcia, 77, se pronunciou nas redes sociais e afirmou que o programa foi gravado em dezembro — antes da publicação de Carlinhos sobre Liniker. "[Ele] Não só cometeu violência com a Liniker, como também com toda a população trans que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada. O nome disso é transfobia."