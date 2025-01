Luana Piovani sobre conhecer homens: 'Os héteros estão velhos e acabados'

Luana Piovani, 48, sobre relacionamentos em entrevista à revista ELA.

O que aconteceu

A atriz contou que tem sido difícil se relacionar com alguém. "Os homens bonitos, os interessantes, os que falam bem, os sorridentes, são todos gays. Os héteros estão velhos e acabados."

O pessoal não foi para a academia, não foi para o dermatologista e não foi para a psicanálise. O que é visualmente interessante, quando você chega perto, é um boy lixo no último grau, um povo blasé, que não responde mensagem, que dá ghostzinho. Comigo? Dona do circo? Não mesmo!, Luana Piovani

Luana ainda falou que usa aplicativo de relacionamento e que viajou para alguns lugares pela Europa. "Estou no Raya, que é pago. Em Portugal tem pouca gente, mas eu fui me comunicando com homens de outros países. Adoro esse negócio de passar dois dias na França, três dias em Milão..."