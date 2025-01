Juliano Floss mostra emoção de Bruna Marquezine ao conhecer Drauzio Varella

Bruna Marquezine, 29, ficou emocionada ao conhecer Drauzio Varella, 81, na noite do último sábado (18).

O que aconteceu

A atriz foi filmada pelo amigo, Juliano Floss, nos bastidores da peça de teatro "Visitando o Sr. Green", em São Paulo. "Todo famoso tem um famoso."

Na filmagem, Bruna aparece com o influenciador e Marina Sena e, ao avistar o médico, fica emocionada. Drauzio conversou com Bruna por alguns segundos e os dois posaram para fotos.

Bruna Marquezine emocionada ao conhecer Drauzio Varella Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, Bruna Marquezine revelou que está na torcida pelo participante Mateus Pires, no BBB 25 (Globo). "Esse aqui tem meu coração todinho e mora no meu coração", escreveu ela nos stories do Instagram.