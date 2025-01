Gracyanne conta que aceitou BBB 25 por motivo ligado a Belo: 'Por isso vim'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou em conversa com Diego Hypólito, 38, a razão pela qual aceitou o convite para o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness desabafou sobre o medo de não sobreviver ao Paredão que se formará neste domingo (19). "Acho que se eu fosse para o primeiro Paredão, eu sairia", disparou. Diego, porém, discordou dela, argumentando que Gracyanne tem "um público maior do que imagina".

A irmã de Giovanna, então, admitiu que entrou para o reality para se libertar do rótulo de ex-esposa do cantor Belo, 50. "Penso que as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]."

Ela acrescentou que sofreu muito hate por conta do escândalo que envolveu sua separação do pagodeiro. "Não tenho essa confiança [de que sobreviveria ao Paredão], não. Até porque depois dessas coisas que aconteceram, eu fui muito atacada."