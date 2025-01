Golpistas enganavam com deepfake de Mion e promessa de voucher no Outback

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu três pessoas que aplicavam golpes usando um deepfake do apresentador Marcos Mion. Eles disseminavam um vídeo em que Mion oferecia desconto na rede de restaurantes Outback, porém a efetivação era condicionada a um Pix.

O que aconteceu

Operação Voiceover (narração, em tradução livre) foi deflagrada na quinta-feira (16), em Taguatinga (DF). Três pessoas foram presas em um escritório de marketing digital. Lá, foram apreendidos dois veículos importados, além de documentos, dispositivos eletrônicos e materiais relacionados aos crimes.

Golpe usava imagem e voz de Marcos Mion criada com deepfake numa ação promocional falsa. A farsa usava o trecho de uma campanha que o apresentador fez para o Outback, mas com uma voz criada com inteligência artificial. Pessoas mal-intencionadas, a partir de amostras de voz (sobretudo de pessoas públicas), conseguem fazê-la dizer qualquer texto.

Na propaganda, a falsa narração fala de uma promoção e pede para que as pessoas cliquem no link para acessá-la. Veiculado e impulsionado nos Stories do Instagram, o link leva a pessoa para um site falso que, em tese, ofereceria o voucher de desconto para um casal no Outback.

Link continha uma pesquisa e exigia um Pix para a pessoa receber o voucher. Vítima era convidada a responder o questionário, o que a fazia ganhar descontos. No fim das contas, era solicitado um Pix para gerar o voucher de desconto no restaurante, mas não ocorria. No Distrito Federal, 21 pessoas registraram boletim de ocorrência alegando terem caído no golpe.

Os criminosos utilizaram a inteligência artificial para emular a voz do apresentador. Durante a campanha publicitária, a vítima conseguia, depois de responder algumas perguntas, alguns descontos e acabava ficando com um preço irrisório. A vítima pagava, fazia o pagamento por meio de Pix, e esse voucher nunca era gerado

Delegado Eduardo Del Fabro, da DRRC (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos) da PCDF

Questionado, o Outback Steakhouse diz que promoções e benefícios são exibidos apenas no seu site e em suas redes oficiais verificadas. A empresa diz ainda que não solicita códigos, senhas ou transações Pix para promoções. Os pagamentos via PIX acontecem apenas dentro dos restaurantes, nunca pela internet.

Pena máxima de acusados pode chegar a 21 anos. Acusados vão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Não é a primeira vez que Marcos Mion é usado para aplicar golpes. No ano passado, deepfake do apresentador vendia "gotas milagrosas" para curar o autismo. Na mesma época, vídeos falsos do médico Drauzio Varella também circularam.

Como geralmente são feitos os deepfakes

Na internet, há vários serviços que permitem treinar uma voz e depois fazer que elas digam um texto em específico. Quanto mais áudios "limpos" da pessoa, mais parecido com o real. Não é difícil achar 10 minutos som de boa qualidade de pessoas famosas que participam em podcasts, por exemplo.

Fazer com que alguém diga um texto com ajuda de inteligência artificial em si não é o problema. A questão é quando se tira do contexto ou se tenta vender algum tipo de produto — o que pode configurar como falsidade ideológica.