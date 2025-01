'Fazia personagens parecidos': Fernanda Vasconcellos explica saída da Globo

Fernanda Vasconcellos, 40, foi destaque em novelas da Globo por mais de dez anos. Da protagonista Betina em "Malhação" (2005) até a vilã Bruna de "Haja Coração" (2016), a atriz passou por diferentes "mocinhas" nas tramas —com destaque para Ana e Nanda, que sofreram horrores em "A Vida da Gente" (2011) e "Páginas da Vida" (2006).

Eu percebi que estava experimentando personagens parecidos. Eu precisava dar uma mexida. Precisamos fazer por nós mesmos. [...] Foi um ato de coragem, tenho certeza. Ninguém estava fazendo esse movimento [de deixar a TV] na época. Fernanda Vasconcellos em papo exclusivo para Splash

Protagonismo na Globo e retomada de carreira

Atriz decidiu buscar trabalhos diferentes. Entre elas, foi destaque na série "3%", primeiro sucesso brasileiro da Netflix. "Eu já tinha entendido como funcionava a novela e queria fazer cinema, séries, dar uma 'circulada'. Também queria que novas pessoas conhecessem o meu trabalho."

Não me incomodava fazer a mocinha. Imagina, ser a mocinha é um auge. É difícil de fazer, principalmente uma mocinha diferente da outra.

Bernardo (Thiago Rodrigues) e Betina (Fernanda Vasconcellos) em "Malhação" Imagem: Divulgação/TV Globo

Atriz afirmou que sempre manteve "pés no chão", sem deslumbramento com sucesso na TV. "Eu ficava encantada quando me via nas capas das revistas que eu comprava, como a Capricho e a Atrevida. Aparecia do lado da Sandy, da Ana Paula Arósio. Falava: 'uau, cheguei no Olimpo'. Eu era muito nova, era uma coisa que me enchia os olhos. Consumia muita 'Malhação' e, de repente, eu fazia parte."

Fernanda se afastou da carreira de atriz para cuidar de Romeo, que nasceu em julho da 2022. É o único filho da artista com o ator e apresentador Cássio Reis. Acompanhada de Ana Beatriz Nogueira, ela retornou aos palcos em 2024 para atuar na peça "Sra. Klein".

Eu pensei: será que eu estou perdendo, ou será que eu vou perder o bonde da carreira? Dá uma sensação, porque durante a maternidade você fica muito sozinha. Cada mulher lida com isso de uma maneira diferente.

Uma das cenas mais lembradas de Fernanda Vasconcellos foi gravada em "A Vida da Gente". A trama contou com intensas discussões entre as personagens Ana e Manuela (Marjorie Estiano), irmãs na obra de Lícia Manzo.

Hoje, Fernanda vê cenas da novela dubladas nas redes sociais por jovens que não acompanharam a novela em 2011. "Eu entendi logo que a badalação é efêmera, passa rápido. Os grandes atores e os bons trabalhos ficam. Talvez por isso essa cena fique, pois o texto é ótimo, tudo foi bem dirigido". Atriz ainda troca mensagens com Marjorie Estiano, mas não a reencontrou em outro trabalho.

Perrengue em Fantasia

Antes de se tornar atriz da Globo, Fernanda participou da atração do SBT entre 1998 e 2000. "A parte ruim é que eu passava por cima da minha adolescência. Eu gostava de trabalhar. Não curti muito esta fase, mas me divertia trabalhando. Eu me lembro de ficar muito cansada e não dar conta dos estudos em alguns momentos."

Eram 70 mulheres divididas em dois camarins. Isso era um perrengue. Mas todas eram muito jovens e amigas. [...] Eu gostava das luzes, das músicas. Às vezes, pintava uma banda do momento.

Artista aceitou outro "perrengue" quando precisou de dinheiro para pagar faculdade de direito. "Trabalhei em uma feira do automóvel. Eles pagavam uma diária para você ficar em pé o dia inteiro, ao lado dos carros. Você fica meio inútil, sabe? Não tem uma função. Esse eu considero um perrengue, pois não estava aprendendo, nem desenvolvendo. Fiquei parecendo uma planta, um objeto de decoração. Isso me bateu mal."