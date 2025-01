Cirurgia de Preta Gil completa um mês: saiba como a cantora está

No dia 19 de dezembro de 2024, Preta Gil, 50, foi submetida a uma cirurgia para a retirada de tumores, que durou mais de 20 horas.

O que aconteceu

A cirurgia, que tinha previsão inicial de 18 horas, só acabou na madrugada do dia 20 de dezembro. A cantora precisou ser submetida à cirurgia para retirar dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

No dia 21 de dezembro, Preta Gil foi retirada da sedação. Por conta da extensa cirurgia, os médicos optaram em manter a cantora sedada para o controle da dor.

Na véspera de Natal, a amiga e empresária da artista, Malu Barbosa, fez uma publicação falando sobre a saúde de Preta. "Sabíamos que seria difícil, e realmente está sendo, mas isso vai passar, e vamos superar juntas. Você é iluminada, Preta! Amo você e todos os nossos planos", escreveu nas redes sociais.

Dois dias depois, um boletim médico informou que a cantora seguia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas "apresentava sinais de melhora". A nota ainda relatou que Preta já havia começado a andar e a fazer alimentação via oral.

Preta Gil se recupera de cirurgia Imagem: Reprodução/Instagram

No último dia do ano, quando deixou a Unidade de Terapia Intensiva, Preta Gil fez sua primeira publicação no Instagram após passar pela cirurgia. Em uma publicação nos Stories, a artista mostrou uma foto de Gominho e escreveu: "Ele sempre comigo".

Sendo acompanhada na unidade semi-intensiva, a cantora pôde passar o réveillon ao lado de sua família e se emocionar com a homenagem que Ivete Sangalo fez para ela durante o show da virada em Copacabana (RJ). Ao lado de Preta, no hospital, estavam Gilberto Gil, Flora Gil, Bela Gil, Laura Fernandez, sua ex-nora, Sol de Maria, sua neta, além de outros amigos.

Já nos primeiros dias de 2025, Preta Gil começou a aparecer mais nas redes sociais para tranquilizar os fãs. Em uma das publicações, ela agradeceu pelas orações e energias positivas.

Foi no dia 10 de janeiro que a artista falou pela primeira vez sobre a cirurgia a qual foi submetida. "Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil", afirmou. "[Estou] dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo".

Ainda neste dia, Sabrina Sato e Nicolas Prattes ligaram para Preta Gil após se casarem. "Vocês estão muito lindos! Estou muito emocionada por vocês! Aproveitem!", disse a cantora, em um vídeo compartilhado em seu perfil.

Preta Gil faz nova postagem em hospital Imagem: Reprodução/Instagram

Preta Gil segue internada na unidade semi-intensiva, mas de acordo com os amigos que a acompanham, está focada em sua melhora. Em seu perfil do Instagram, Jude Paula, amiga da artista, afirmou que a filha de Gilberto Gil nem mesmo ficava ao celular. "Ela está super focada [na recuperação] e nem tá no celular! Quem fica com telefone dela sou eu! A gente posta a evolução porque existe muita fake news".

Realizando caminhadas pelo hospital para, aos poucos, recuperar sua força, Preta Gil segue sem previsão de alta. A última publicação nas redes sociais foi realizada no dia 13 de janeiro, quando parabenizou os irmãos Bem e Maria Gil. "Hoje é aniversário de dois amores que a vida me deu, Bem e Maria Gil, um dia muito especial para nossa família!".

Diagnóstico

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Preta apresentou um quadro de sepse no quinto ciclo de quimioterapia, no ano passado, e chegou a ficar internada na UTI. A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil anunciou fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase sem manifestação da doença - comumente chamada de "remissão".

Cantora revelou que "o câncer voltou", em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.