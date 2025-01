BBB 25: Scheila Carvalho aprova comparação de Joselma com ela: 'Já amo'

Scheila Carvalho, 51, adorou ter sido citada por Tadeu Schmidt, 50, durante a primeira Prova do Anjo do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O apresentador comparou Joselma, 54, com a ex-dançarina do É o Tchan ao vê-la dançar o hit "Na Boquinha da Garrafa" em certo ponto da prova. A dona de casa disputou o desafio junto com Guilherme, 27, seu genro e parceiro no programa.

Scheila Carvalho afirmou concordar com a comparação e teceu elogios a Joselma. "Concordou, Tadeu! Ela é maravilhosa! Já amo ela!", declarou a famosa, nos stories de seu Instagram, ao compartilhar uma imagem de sua 'imitadora' na casa.

A primeira Prova do Anjo terminou com a vitória da dupla Maike, 30, e Gabriel, 30. Além da indicação para o Castigo do Monstro, eles ganharam o Almoço do Anjo e devem imunizar uma dupla antes do Paredão desta semana.

Imagem: Reprodução/Instagram