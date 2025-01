BBB 25: Guilherme sugere voto e Delma rebate: 'E se eu perco meus gêmeos?'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Imunes, Guilherme e Dona Delma debatem sobre as opções de voto no primeiro Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Sem saber da dinâmica, Guilherme cogita a possibilidade de precisar salvar uma dupla. "Caso aconteça, são Arle e Marcelo, Diogo e Dona Vilma". "Quem é Arle?", questiona Dona Delma.

O brother ri e explica quem é a dupla de Marcelo no jogo. "É a moça que é bem legal, que é de Manaus".

Eu perguntei para as meninas (Eva e Renata) - porque é o mesmo colar, meu e delas -, e elas salvariam os gêmeos (João Gabriel e João Pedro) e salvariam a Dona Vilma , afirma Joselma.

Guilherme reforça a opção da dupla. "Então pronto, se perguntarem, a senhora fala que gostaria de salvar eles (Arleane e Marcelo).

No entanto, Dona Joselma demonstra receio. "E aí na hora H, se as meninas não forem com esses votos, eu perco meus gêmeos?", questionou.

Por fim, o brother diz que acredita que isso não vá acontecer.