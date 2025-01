BBB 25: Gracyanne Barbosa faz piada com Maike: 'Vendo a Giovanna por ovo'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após ser elogiada por Maike, Gracyanne Barbosa faz piada envolvendo a irmã, Giovanna, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A influencer fitness apareceu arrumada para a edição e recebeu um elogio do brother. "Foi Giovanna que me vestiu", conta ela.

Maike diz que a veterinária tem bom gosto e o comentário faz todos os presentes rirem. "Maike, você quer entrar na minha família?", provoca Gracyanne. O brother confirma: "Eu? To doido por isso!".

Eu vendo a Giovanna por ovo! , brincou Gracyanne Barbosa.

O confinado pergunta: "Quantos ovos está valendo?".