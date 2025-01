BBB 25: Eva e Renata negam ter escolhido um lado: 'Não existe isso'

Eva e Renata chamam Edilberto para uma conversa e afirmam não terem escolhido um lado no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As bailarinas perguntam se o mineiro foi o responsável por dar o emoji de Pinóquio para Eva no Queridômetro deste último sábado (18). "Não, jamais eu faria isso", negou o dono do circo.

Renata, então, afirma que Edilberto não é uma opção de voto para a dupla. "A gente ficou com a sensação de que, por Aline e Vinícius terem escolhido a gente, talvez vocês achassem que a gente estava compactuando com a escolha deles", justificou a sister.

O confinado, por sua vez, disse que não pensou nisso. "Já fiz algumas contas e sei que, mesmo que não tivesse no Paredão pelos Líderes, acho que não seria voto de vocês, mesmo estando em lados opostos", avaliou o brother.

A gente não comprou nenhum lado até agora e é isso que não entendem. Nosso time sou eu e Eva, pelo menos agora. Eu não vou deixar de estar com pessoas que eu gosto , Renata diz para Edilberto.

A bailarina cita como exemplo a distribuição das pulseiras do Na Mira do Líder. "O Vini quase votou no Maike e Gabriel. Pra gente, eles não são nem de perto, nem os gêmeos. Mas isso deixa que eu diminua meu carinho pelo Vini e Aline? Não!", garantiu. Eva completa: "As pessoas não entendem. Tipo assim: 'Vocês estão de que lado?'. Está muito cedo pra comprar uma briga que não é minha".