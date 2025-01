BBB 25: Edi acusa Diego de ter mudado com ele: 'Não olha na minha cara'

Edilberto, 42, admitiu estar incomodado com o comportamento de Diego Hypólito, 38, dentro do BBB 25.

O que aconteceu

O assunto veio à tona quando Marcelo, 38, comparou a trajetória do ginasta no programa à da irmã dele, Daniele Hypólito, 40. "Eu entendi a Dani, qual era o sonho, o objetivo dela. Ela conseguiu explicar. Agora o Diego não conseguiu. Não entendi qual é o sonho dele de vida", disse o marido de Arleane, em conversa com Edi e com Vilma, 68.

O artista circense, então, acusou Diego de ter mudado a forma de tratá-lo do dia para a noite, sem qualquer explicação. "Ele virou [a cara] comigo de uma forma. Não está olhando na minha cara! Eu ia perguntar para ele: 'O problema é interior ou sou eu?' Porque, se for interior, eu vou entender. 'Toma seu tempo, e depois a gente volta às boas'. Um cara que anteontem ficou ali comigo... Então é amigo só na hora de uma necessidade? Pra bater um papo, não?"

Marcelo gracejou sobre o fato de a mudança do atleta se dever ao mau humor por ter de cumprir o Castigo do Monstro. "Será que sobrou até pra ti esse monstro que ele pegou?", questinou, aos risos, o funcionário público.