Primeiro Paredão do BBB 25 será triplo; entenda a formação

O primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) será triplo e formado no programa ao vivo de domingo. Saiba como será a dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como será a formação do primeiro Paredão

Fora do perigo. As duplas Guilherme e Joselma e Eva e Renata estão imunes na primeira semana de jogo.

Edilberto e Raissa já estão no Paredão. Eles foram escolhidos para a berlinda por Aline e Vinícius após a primeira Prova do Líder.

Imunidade. Os Anjos Gabriel e Maike imunizam outra dupla.

Nova indicação dos Líderes. Aline e Vinícius emparedam uma das duplas que estão na Mira do Líder: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma ou João Gabriel e João Pedro.

Casa vota. Em votação fechada, as duplas votam no Confessionário. A dupla mais votada está no Paredão.

Contragolpe. Os emparedados pela casa escolhem outra dupla para acompanhá-los no Paredão.

Prova Bate e Volta. Uma dupla se salva e o Paredão triplo está formado.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas