BBB 25: Diego reclama da fantasia do monstro: 'Me tira toda a liberdade'

Diego Hypólito, 38, queixou-se abertamente no BBB 25 (Globo) da fantasia de Quarto Branco - que está usando como parte do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O ginasta afirmou para Mateus, 28, que o figurino, além de lhe dar muito calor, limita muito sua circulação pela casa. "É muito quente. Me tira toda a liberdade de fazer as coisas. Não consigo ir à piscina [por exemplo]."

O arquiteto, por sua vez, aconselhou o irmão de Daniele Hypólito, 40, a não levar a 'punição' tão a sério. "O Castigo do Monstro vai acabar daqui a pouco, mas, da próxima vez, leva na esportiva a parada. Entendo que a situação sua e da Dani é complicada, que reclamar disso é super justo... Mas todo mundo vai passar por isso, e vai passar várias vezes. É parte da dinâmica daqui."

Diego, porém, afirmou que acreditar estar levando relativamente bem a desconfortável situação. "Acho que você me interpretou mal. Dentro do possível, eu lidei super bem. Dancei, fiz as coisas..."