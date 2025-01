Daniele tenta decifrar jogo de sister no BBB 25: 'Não é muito próxima'

Em conversa com Diego na área externa do BBB 25 (Globo), Daniele compartilhou sua impressão sobre Giovanna — irmã de Gracyanne.

O que aconteceu

No papo, a ginasta falou sobre o comportamento da dupla de irmãs na casa: "Eu gosto muito da Gra, Diego. Mas ainda estou tentando entender a Giovanna. A Gracyanne fica muito próxima da gente, mas a irmã dela já não fica tanto assim."

Por sua vez, Diego tenta ver o lado da médica veterinária: "Ela é mais jovem e fica mais perto de pessoas que são similares da idade dela. Você tem 40 anos, eu tenho 38. A gente se encaixa em grupo de pessoas mais velhas."

Por fim, Daniele ressalta que tem um grande carinho por Gracyanne: "Ela é a única pessoa que realmente vem conversar comigo. Que senta para tomar um café, por exemplo."

