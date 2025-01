BBB 25: Camilla tem crise de choro: 'Não vim aqui pra ficar me aparecendo'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Camilla chora ao avaliar as rivalidades na casa do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com a irmã, Thamiris, a trancista conta um pensamento que teve mais cedo. "Já pensou se nós somos o quarto dos vilões? Mas, vilões por quê? Por que eu quero chegar na final? Eu quero mesmo", refletiu.

A sister diz que está se segurando para não entrar em certos assuntos e não consegue segurar as lágrimas. "Eu sei que eu não quero mais. Eu não quero trabalhar com internet. Eu quero descansar, eu quero curtir meus filhos. Não é esse meu pensamento", admitiu.

Eu não vim aqui para ficar me aparecendo. É muito ruim para mim. Eu fico o tempo inteiro pensando: 'Cara, eu tenho que me controlar'. Eu sou chorona, sempre fui. Mas estou me controlando dez vezes mais para não ser biscoiteira e VTzeira , desabafou Camilla.

Thamiris também se emociona. "Eu quero aproveitar. Eu estou cansada, Camilla, de ficar pensando", confessou.

Por fim, a dupla admitiu medo de enfrentar o Paredão.