BBB 25: Brothers analisam possível ida de Diego e Daniele ao Paredão

Na academia do BBB 25 (Globo), Gabriel, Maike, Marcelo, Arleane e Renata analisaram a possibilidade dos irmãos Diego e Daniele Hypolito irem para o primeiro Paredão da temporada.

O que aconteceu

O grupo comentou que o comportamento de Diego no jogo não está agradando os brothers. "A irmã dele é da hora. Até falei para ela que meu problema não é ela, é o Diego", disse Gabriel.

Marcelo afirmou que a casa parece estar dividida para a primeira formação de Paredão. "Pela minha análise, conversando com a galera, vejo que muita gente não vai no Diego. Justamente por conta da irmã dele. Aí pode ser que os votos se dividam."

Após colocar Diego no Castigo do Monstro, Maike ressaltou que não votar no atleta seria incoerente. "A gente vem falando o tempo todo que só tem problema com esse cara. E ele tem uma postura aqui dentro que eu não curto."

Durante o papo, Arleane destacou que uma das atitudes de Diego que não a agrada é o modo como ele fala com a irmã, Daniele. "A forma como ele fala com ela é pesada. Ela vai murchando."

