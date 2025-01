Após término polêmico, Marvvila celebra fase de Sarah Aline: 'Solteiras'

Marvvila, 25, compartilhou um momento que viveu ao lado de Sarah Aline, 27, no BBB 23, após a psicóloga expor detalhes sobre o fim de seu relacionamento com Rhudson Victor, 27.

O que aconteceu

Amigas desde o confinamento do reality show, a cantora republicou o vídeo de uma seguidora, que resgatou um momento de Marvvila e Sarah. "Avisa que as duas tão solteiras", escreveu a internauta, compartilhando um vídeo das duas dançando juntas em uma das festas do programa. "Solteiríssimas", concordou a pagodeira.

Sarah Aline apenas se pronunciou sobre o término na última sexta-feira (17). A influenciadora compartilhou um longo texto detalhando o fim e apontando que viveu um relacionamento abusivo, após Rhudson afirmar nas redes sociais que foi traído por ela.

No texto, a ex-BBB relatou ter enfrentado o ciúme excessivo do ex-namorado, a invasão de sua privacidade e, até mesmo, atitudes agressivas. "Por mais que muitos amigos tenham me alertado sobre os comportamentos estranhos dele e por mais que eu já tivesse ouvido histórias, decidi confiar e ficar com ele".