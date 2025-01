Marcos Mion ostenta corpo musculoso que conquistou para filme

Marcos Mion, 45, mostrou para seus seguidores o corpo que conquistou para o filme "MMA - Meu Melhor Amigo".

O que aconteceu

Promovendo o longa brasileiro que estreou na última quinta-feira (16), o ator, roteirista e apresentador compartilhou com seguidores detalhes de sua transformação física. "O tão comentado shape do Max Machadada (...) Meu foco era honrar o Stallone no Rocky IV!", escreveu na legenda.

Na época que gravou o filme, Marcos Mion estava com 44 anos e precisou treinar quatro vezes por dia. "Tive um time por trás só pra fazer a parte física do Max Machadada. Eu nunca passei por uma coisa assim".

Passei a treinar quatro vezes por dia para fazer a preparação do filme e depois que começou a filmagem, eu não pude fazer que nem os atletas, e comer. Não, foram dois meses. É como chegar na competição e competir por dois meses

Para conquistar o que ele considera o "melhor shape de sua vida", o apresentador perdeu 10 kg. Todo o processo de transformação levou 150 dias.