Anitta confirma trio sem corda no Carnaval de Salvador

Neste sábado, 18, Salvador recebeu os Ensaios da Anitta, turnê pré-carnaval que a cantora tem feito por diversas cidades brasileiras. Ela aproveitou a passagem pela capital baiana para confirmar que sairá em um trio sem cordas no circuito Dodô, que percorre o trajeto Barra-Ondina. O desfile será na sexta-feira, 28 de fevereiro, segundo dia oficial de folia na cidade.

"O axé mudou a minha vida. Desde a primeira vez que vim para o carnaval em Salvador abriu a minha mente, abriu o meu mundo, porque eu não conhecia o carnaval dessa maneira. Quando conheci aqui, fiquei maravilhada. Acho uma celebração incrível e estou muito feliz de fazer parte, de alguma forma, disso, de estar aqui no carnaval", disse ela em entrevista coletiva, antes de subir ao palco do Ensaio.

Nos shows da turnê, Anitta tem homenageado esportes. Em Salvador, ela apareceu com um figurino que fazia alusão ao hockey no gelo, homenageando a equipe Anaheim Ducks, da Califórnia.

No fim de semana passado, a cantora se apresentou em São Luís, fazendo homenagem ao skate, e em Fortaleza, com um figurino inspirado no boxe.

Neste domingo, 19, Brasília recebe o show. A turnê passa ainda por Recife (25/01), Ribeirão Preto (26/01), Belo Horizonte (01/02), Campinas (02/02), Rio de Janeiro (8 e 9/02), Curitiba (15/02), Florianópolis (16/02) e São Paulo (22 e 23/02). Os ingressos para os shows de São Paulo e Rio de Janeiro já estão esgotados.