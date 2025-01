Anúncio de Ludmilla e choro de Gracy: como foi a primeira festa do BBB 25

A madrugada de hoje foi marcada pela primeira festa do BBB 25 (Globo), que contou com Ludmilla como convidada especial.

O que aconteceu

Durante o seu show, Ludmilla convidou Brunna Gonçalves ao palco e as duas anunciaram o nome da filha que esperam: Zuri. O nome de origem suaíli, língua falada em alguns países da África, significa "bonita" e "linda".

Gracyanne Barbosa se emocionou quando Ludmilla cantou "26 de dezembro" — música feita em parceria com Belo, ex-marido da sister. Durante a apresentação, Gracy foi vista limpando as lágrimas.

Em um papo com Vilma, Marcelo e Arleane, Diogo Almeida afirmou que pretende atacar o grupo de rivais. "Um monte de baba ovo, gente deslumbrada", disse.

Vinícius, que é líder com Aline, contou para João Gabriel que ele e o gêmeo não devem ir para o Paredão. "A gente precisou escolher nomes com quem não tínhamos afinidade e a Aline não tem com vocês. Mas eu me dou muito bem", anunciou.

Diego Hypolito desabafou com Aline sobre os emojis que recebeu no Queridômetro e foi consolado pela policial. "Prego que se destaca, toma martelada", disse a Líder da semana.

Raissa teve uma crise alérgica e precisou de atendimento médico. Seu pai, Edilberto, chorou e foi amparado pelos colegas de confinamento: "Fiquei apavorado."