'Plumas e Paetês': conheça novela de 1980 que já inspirou remake na Globo

"Plumas e Paetês" (Globo), novela exibida originalmente em 1980, será reprisada no canal Viva a partir da próxima segunda-feira (20). Você sabia que essa história esteve em um remake na Globo em 2010?

Qual é a história de 'Plumas e Paetês'?

A trama tem como protagonista Marcela (Elizabeth Savala), jovem que, depois de um ano morando em Minas Gerais, decide voltar para São Paulo. Para isso, ela pega uma carona de Belo Horizonte até a capital paulista com Osmar (Stepan Nercessian) e sua noiva.

Na estrada, eles sofrem um acidente e Marcela é a única sobrevivente. Grávida, ela é confundida com a noiva de Osmar, decide manter a mentira e começa a desfrutar do conforto que a família rica do rapaz lhe proporciona.

Durante sua estadia na casa da família, Marcela se envolve com Edgar (Cláudio Marzo), irmão de seu amigo que morreu. Mas a moça reencontra Renato (José Wilker), um antigo namorado, e começa a viver um triângulo amoroso.

Marcela (Elizabeth Savala) em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

Outro grande destaque na história é Rebeca (Eva Wilma). Ela é uma mulher que precisa assumir uma fábrica de roupas após a morte do marido.

Sem nunca ter trabalhado na vida, Rebeca conta com a ajuda de Gino (Paulo Goulart). Ele é um simples funcionário da empresa que acaba se apaixonando pela patroa.

Rebeca (Eva Wilma) em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

O remake de 'Plumas e Paetês'

Em 2010, a autora Maria Adelaide Amaral decidiu reunir duas novelas de Cassiano Gabus Mendes em um único remake. Ela juntou as tramas de "Ti-Ti-Ti", de 1985, e de "Plumas e Paetês", de 1980, para criar a "Ti-Ti-Ti", de 2010.

No remake, a briga entre os estilistas Victor Valentim (Murilo Benício) e Jacques Leclair (Alexandre Borges) é de "Ti-Ti-Ti", mas a parte romântica, envolvendo Marcela (Ísis Valverde) e Edgar (Caio Castro), foi retirada de "Plumas e Paetês". Além disso, a trama de Rebeca também estava presente na história, agora interpretada por Christiane Torloni.

Rebeca (Christiane Torloni) em 'Ti-Ti-Ti' Imagem: Divulgação/Globo

Assim como aconteceu na primeira versão de "Plumas e Paetês", Marcela pegava uma carona com um amigo para chegar em São Paulo. A diferença aqui é que Maria Adelaide Amaral transformou Osmar (Gustavo Leão) em um homem gay.

Sendo assim, Marcela se passa pela namorada do filho de Bruna (Giulia Gam), que nunca aceitou a sexualidade do filho e fica feliz ao acreditar que ele deixou uma namorada grávida. Enquanto mora na mansão, Marcela se apaixona por Edgar, enquanto Julinho (André Arteche), o verdadeiro namorado de Osmar, se aproxima de Bruna e lhe ajuda a aceitar a sexualidade do herdeiro que morreu.

Marcela (Isis Valverde) e Edgar (Caio Castro) no remake Imagem: Divulgação/Globo

Quando estreia 'Plumas e Paetês'?

A versão original de "Plumas e Paetês" estreia na próxima segunda-feira (20) no canal Viva. Os capítulos também estarão disponíveis no Globoplay para os assinantes do pacote +Canais.

A novela substituirá "Corpo a Corpo" na faixa das 14h40. Essa será a primeira reprise de "Plumas e Paetês" desde 1983, quando foi reexibida pela única vez no Vale a Pena Ver de Novo.