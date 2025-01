'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 20 a 25/1

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 20 de janeiro

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort. Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

Terça-feira, 21 de janeiro

Mércia observa a inauguração do restaurante Voilà Violeta. Volney avisa a Viola que Mércia já percebeu a armação dos dois. Mavi expulsa Mércia ao vê-la destratando Viola. Daniel convida Berta e Sirlei para jantar em sua casa, e Ísis se insinua para o arquiteto. Tomás avisa à família que Evelyn saiu de casa. Viola visita os amigos do centro comunitário e diz que resolveu perdoar Mavi, mas Nahum desconfia. Viola comenta com Rodhes que precisa descobrir como Mércia soube de seu plano. Tomás deixa Berta inconsolável ao comunicar que voltará a morar na comunidade com Evelyn e o filho. Fátima passa mal durante visita a Evelyn. Viola pede a Volney que invada o computador de Mércia. Mércia flagra Viola conversando com Volney em sua casa.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Viola diz a Mércia que está em busca de um acordo de paz. Mércia expulsa Viola de sua casa. Mavi revela a Iberê que não consegue parar de pensar em Viola. Mércia descobre a sala secreta de Volney, com as câmeras monitorando a empresa de Mavi. Fátima faz um teste de gravidez. Daniel cobra de Michele a resposta para sua proposta. Michele se assusta ao ver Ísis na casa de Daniel. Diana fala para Gael não desistir de Fátima. Michele percebe o interesse de Ísis por Daniel. Orientado por Viola, Rodhes sabota as bebidas de Mavi e Luma. Mércia descobre que Volney está de armação com Viola. Luma sente muito sono. Mavi vai até a praia encontrar Viola.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola. Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna. Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora. Michele se culpa por estar enganando Cristiano. Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. Iarlei e Bruna se reconciliam. Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.

Sábado, 25 de janeiro

Luma decide passar o restaurante a Viola. Viola tenta disfarçar a repulsa que sente por Mavi. Mércia aconselha Luma a voltar a trabalhar no restaurante. Fátima comunica a Robson que está grávida e pede ao ex-marido para assinar o divórcio. Sirlei avisa a Ísis que Berta descobriu que o tipo sanguíneo de Tomás não é compatível com os de sua família. Mércia observa Volney conversando com Viola. Volney conta a Viola que a mãe de Filipa veio ao Brasil logo depois que a portuguesa desapareceu. Luma retorna ao restaurante. Mércia ameaça Mavi para impedi-lo de assinar o contrato com o suposto grupo canadense.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.