Luiz Bacci deixa a Record após 15 anos

Depois de 15 anos, Luiz Bacci deixou a Record. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do apresentador no Instagram. De acordo com o jornalista, que estava à frente do programa Cidade Alerta, a saída estava prevista para março, mas foi antecipada, "encerrando um ciclo significativo" na sua carreira.

O comunicado compartilhado por Bacci nas suas redes sociais diz que a saída foi decidida em "comum acordo" na noite desta sexta-feira, 17.

Bacci estava na Record desde 2010. Começou apresentando telejornais locais no Rio de Janeiro. Subiu dentro da emissora, mudou-se para São Paulo, onde se destacou e conquistou pontos significativos na audiência. Esteve à frente de importantes produções da Record, como Balanço Geral, Programa do Gugu e especiais como Em Nome da Justiça. Desde a morte de Marcelo Rezende, em 2017, ele capitaneava o Cidade Alerta, que passa a ser apresentado por Reinaldo Gottino.

Bacci informou que, com a saída da emissora, pretende focar em seus negócios, incluindo a rede Bacci Notícias, portal de notícias, entretenimento e política que reúne 24,4 milhões de seguidores só no Instagram. Além disso, o jornalista diz que se dedicará a "novos empreendimentos que ainda serão anunciados".