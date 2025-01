Irmão e marido de Daniele Hypolito sobre choro de sister: 'Doloroso demais'

Na noite de sábado (18), Daniele Hypolito chorou no BBB 25 (Globo) durante o Castigo do Monstro e desabafou com outros participantes.

O que aconteceu

Daniele disse se sentir isolada do resto da casa. "É muito ruim a gente tá num lugar que só tem meu irmão que me ama e a gente não poder... Por exemplo, eu não tenho meu marido aqui pra poder dividir isso com ele".

Fabio Castro, marido de Daniele, comentou o assunto por meio da assessoria dos irmãos, em fala enviada a Splash. "Eu já chorei muito por não estar ao lado da minha benção nesse momento de dor, somos unidos demais e tudo que eu queria era poder consolar ela e dizer que está tudo bem, que ela é muito amada."

É doloroso demais ver ela assim. Ela tem o maior coração que eu conheço, e é difícil ver minha a minha benção sofrendo rejeição dessa forma. Queria poder estar lá para oferecer o apoio que ela precisa, porque ela merece todo o carinho e compreensão do mundo. Fábio Castro

Edson Hypolito, irmão mais velho de Daniele e Diego, também comentou a situação. "Eu não entendo esse comportamento, eles não fizeram nada que justificasse isso. Fiquei muito triste em ver minha irmã chorando porque se sente excluída. Dá vontade de colocar ela no colo, de abraçar e falar que tudo vai ficar bem".