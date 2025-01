Gracyanne se emociona e chora ao ouvir música de Ludmilla e Belo no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

Na noite da primeira grande festa do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa se emocionou. A musa fitness não conteve as lágrimas ao ouvir uma música da cantora Ludmilla, que se apresenta hoje na casa mais vigiada do Brasil.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu?

Ludmilla se apresenta hoje aos brothers da 25ª edição do Big Brother Brasil. Essa é a primeira festa do BBB 25. A cantora subiu ao palco trazendo uma apresentação enérgica e cheia de hits.

Nos momentos iniciais da apresentação, Gracyanne Barbosa se emocionou. Foi quando ouviu a canção "26 de dezembro", uma música feita em parceria com Belo, ex-marido da sister.

Durante a apresentação, Gracy foi vista emocionada e limpando os olhos.

A Gracy ama mesmo o Belo né menina!!?



Estou shippando muito a volta do casal ... -- Fefeh (@fefe_edits) January 18, 2025

a ludmilla cantando a música c o belo ela não eh inocente -- analu (@luizavf_) January 18, 2025

se a gracyanne chora ouvindo belo até hoje quem dirá eu -- talita (@crwddroom) January 18, 2025

a Graciane chorando na música que belo fez com a lud -- Bruna Guimarães (@BrunaCorreiagui) January 18, 2025