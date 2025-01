Ex-BBB Beatriz passa perrengue em turbulência em avião: 'Presente quebrou'

Beatriz Reis, 24, passou por um perrengue durante um voo do Rio de Janeiro para São Paulo.

O que aconteceu

A ex-BBB contou que levou um susto com uma turbulência e teve alguns pertences quebrados. "Ai que raiva que me deu! Estava pousando em São Paulo, e meus fãs me levaram presentes no aeroporto do Rio de Janeiro. Presentes maravilhosos! Mas um deles quebrou. Vou colar."

O piloto foi pousar o avião, acho que não estava conseguindo parar. Então, deu uma freada brusca. Do lado da minha poltrona coloquei a minha bolsa com o notebook e os presentes que me deram. Quando freou, só vi as coisas voando e caindo. Fora o medo que você passa, né? Só Jesus na causa Beatriz Reis

Ela ainda admitiu que normalmente tem medo de voar. "Fiquei tão chateada! Não gosto de pegar avião, detesto."

Vale lembrar que as companhias aéreas recomendam aos passageiros não deixar objetos soltos e colocar as mochilas embaixo do assento à frente.