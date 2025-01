Gracyanne divide ovos da Xepa do BBB 25: 'Três por dia para cada'

Em um papo com Vitória Strada e Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa planejou a divisão de ovos da primeira semana da Xepa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Nas compras do mercado da Xepa, o grupo optou por 32 cartelas com 10 ovos cada. A quantidade contempla as 8 duplas — ou seja, 16 pessoas.

Daniele, Diego, Diogo e Vilma foram os selecionados para as compras da vez. "A gente comprou o máximo de ovos que conseguimos", garantiu a ginasta.

Na cozinha da Xepa, Vitória fez as contas e concluiu que cada participante teria 20 ovos. "Então serão três ovos por dia para cada. E só em um dia teremos dois ovos", conclui Gracyanne.

A musa fitness já revelou que consome 40 ovos por dia em sua dieta. Nos primeiros dias de confinamento, ela comeu cerca de 9 ovos em suas refeições.

Quais duplas estão na Xepa

Arlene e Marcelo

Vitória e Mateus

Edilberto e Raissa

Diogo e Vilma

João Gabriel e João Pedro

Gracyanne e Giovanna

Maike e Gabriel

Diego e Daniele

