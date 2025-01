Diogo Almeida critica participantes do BBB 25: 'Gente deslumbrada'

Durante a primeira festa do BBB 25 (Globo), Diogo Almeida conversou sobre o jogo com a mãe, Vilma, e a dupla Marcelo e Arleane.

O que aconteceu

Alvos dos líderes da semana, Aline e Vinícius, Diogo disse que eles precisam combinar em quem votar. "Independente disso, a gente tem que pensar, eu, vocês, os gêmeos, todo mundo. Pensar em quem a gente vai votar."

Vilma pontuou. "Votar mesmo, para sair",

O ator reforçou. "A gente vai ter que chegar num consenso. Porque, se não, eles vão conseguir o que eles planejaram, que é tirar um da gente. Entendeu? Então, a gente tem que atacar lá."

Arleane concordou.que eles precisam reagir. Para o ator, há no reality um outro grupo muito grande que precisa ser atacado.

A gente precisa conversar e atacar lá, porque tem um grupo muito grande lá. Um monte de baba ovo, gente deslumbrada. E isso não faz parte de mim, não faz parte da gente.

