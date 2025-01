Nattan 'soltinho' e bumbum elogiado: os bastidores do Caldeirão de férias

Céu azul, calor humano e música boa é a receita do Caldeirão com Mion no mês de janeiro ao exibir edições gravadas na praia de Porto das Dunas, no Ceará. Splash acompanhou a gravação do programa que vai ao ar neste sábado (18) e conta detalhes dos bastidores.

Como foi a gravação

Rafa Kalimann, Nany People, Evelyn de Castro e Nattan foram os jurados do Caldeirola, o teste de calouros do programa de Marcos Mion. Manim Vaqueiro, Michele Andrade e Victor Massaki passaram por lá e cantaram acompanhados pela banda liderada por Lúcio Mauro Filho. A gravação aconteceu em novembro de 2024, no município de Aquiraz.

Rafa e Nattan ainda não tinham assumido o namoro naquela época. Para despistar, os dois evitaram interagir durante a gravação e usaram camarins separados. Mas Rafa, claro, dançou bastante ao ouvir as músicas do amado —ao lado de Evelyn e Nany.

Plateia ficou alvoroçada quando Mion anunciou Nattan, que estava "soltinho" durante a gravação e divertiu os fãs que pediam para ele tirar a camisa ao simular um striptease. O cearense tirou muitas selfies —assim como Rafa, Nany e Evelyn, que chegou a subir os degraus das arquibancadas da arena montada no Beach Park.

Nattan cantou diferentes sucessos, como "Amor na Praia", "Eu Vou Sentar" e "Última Noite". "A fase do cabaré passou, agora estou falando de amor", disse ele, que também cantou "Quem Nunca" ao lado do amigo Manim Vaqueiro. O pernambucano apresentou ainda "Forró e Desmantelo" ao lado da namorada, Michele Andrade, a quem se declarou em público.

Caldeirão com Mion recebe Michele Andrade e Manim Vaqueiro Imagem: Beatriz Boblitz/Globo

Mas o que chamou atenção foram os elogios de Manim ao bumbum de Nattan. Os dois repercutiram um vídeo no qual Manim aparece olhando para o bumbum do amigo enquanto ele rebolava em um show. "Ele fica olhando para a minha bunda", denunciou Nattan. "Bem em pé a bundinha dele. Quer ver [Mion]? Vem rebolar aqui para a gente ver. O Brasil quer ver a sua bunda", respondeu ele, sem titubear.

O show de calouros tomou conta da gravação com talentos regionais impressionantes em busca do prêmio de R$ 15 mil. Entre os participantes, uma dupla de amigos que dançam sobre pernas de pau, um homem que ri excentricamente, um casal de mágicos que faz um número bem arriscado, um comediante de stand-up e até um homem que quebra cocos com partes do corpo — mão, pé e até com o bumbum.

Programa ainda recebeu a chef Marina Araújo, que mescla elementos da região em quitutes renomados. A cozinheira encantou os jurados com camarão no leite de coco, seu carro-chefe, a "Dona Camarão", uma torta desconstruída —criada depois que o preparo original não deu certo—, e um brigadeiro de caju, que também fez a alegria da plateia.

Caldeirão no Ceará

Mais de 250 pessoas estiveram envolvidas no desafio de montar uma arena "do zero" em plena praia cearense e gravar cinco programas durante duas semanas. Parte do equipamento foi do Rio de Janeiro ao estado nordestino em caminhões. "É do zero. Imaginar como ela vai ficar geograficamente, como compor uma arena com sol o favorecendo quem está no palco até às 17h e, depois, ir mudando a luz. Imaginar se é possível construir algo nesse terreno, se está tudo certo com microfone, porque é um lugar que venta muito. O resultado nos surpreendeu. O clima do povo do Ceará é especial", disse Geninho Simonetti, diretor artístico do programa, para Splash.

Antes do Ceará, a primeira experiência externa do Caldeirão com Mion foi em Curaçao, no Caribe, na metade do ano passado. "Felicidade trazer a nossa arena para uma praia brasileira, começamos com pé direito no Ceará, o povo cearense e nordestino é especial, as pessoas participam e vibra. Tivemos dias lindíssimos de sol, a plateia sentiu calor, mas no vídeo ficou lindo... Superamos pequenas intempéries que tivemos em Curaçao aqui. Foi perfeito. Conseguimos conciliar as agendas dos artistas também, que vieram para gravar no Beach Park e na arena. Foi uma rotina diária de chegadas e partidas", afirmou Tatynne Lauria, quem assina a produção, para Splash.

O diretor adiantou para Splash que o programa vai sair do estúdio no verão de 2026. "Talvez nas férias do meio do ano também", completou Simonetti.

*O jornalista viajou a convite da Globo.