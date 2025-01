Bruna Biancardi compartilha dia de pintura com Mavie

Bruna Biancardi, 30, compartilhou detalhes de um dia de pintura com sua filha, Mavie, 1.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou uma montagem com diversas imagens de Mavie brincando em seus Stories. Nas fotos, a criança aparece se divertindo com tinta.

Nos registros, Mavie está sentada em um papéis grandes e brancos no chão. À sua frente, há pratos com tintas de diversas cores.

Mavie usou as mãos e os pés brincar com as cores. Em uma das fotos, ela está de pé, olhando para as mãos sujas de tinta.