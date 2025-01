BBB 25: Vitória Strada chora ao saber que é cotada para o Paredão

Vitória Strada, 28, preocupou-se ao saber por Camilla, 34, que é candidata ao Paredão junto com sua dupla, Mateus, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista contou à atriz que ouviu isso da boca de Aline, 32. A Líder afirmou ter chegado a tal conclusão com base no que escutou de outros colegas de confinamento, que teriam a intenção de votar em Strada e no arquiteto para a primeira berlinda do jogo.

A própria Camilla admitiu enxergar com preocupação essa possibilidade. "Será que tá todo mundo gostando do jogo que a gente tá fazendo? A gente não pode bater no Paredão", disse a irmã de Thamiris para o seu grupo.

Vitória, por sua vez, foi às lágrimas diante da ideia de ser 'emparedada' logo na primeira semana.

Mais cedo, a atriz havia ficado incomodada ao ouvir, de Camilla e de Thamiris, que deveria tomar cuidado com seu jeito para não parecer 'biscoiteira'. "Do mesmo jeito que a gente está avaliando o Diogo, você toma cuidado. Porque você chama a atenção. É o momento que o pessoal te chama de biscoiteira. Por isso que avalio o Diogo dessa forma. É tão já de vocês...", comentou a trancista com Vitória. "Por conta da minha profissão?", indagou a parceira de Mateus, sentindo-se alvo de preconceito. Camilla confirmou. "Amiga, você aqui é atriz", lembrou ela.