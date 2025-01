BBB 25: Veja quem Aline e Vinícius escolheram para o Na Mira do Líder

Os líderes Aline e Vinícius escolheram três duplas para enfrentarem o Na Mira do Líder no BBB 25 nesta sexta-feira, 17. Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel poderão ser escolhidos para enfrentar o paredão formado no próximo domingo, 19.

Edilberto e Raissa foram os primeiros indicados à berlinda na quinta, 16. Eles também foram escolhidos por Aline e Vinícius logo após a Prova do Líder. Relembre como foi aqui.

A chance de garantir a imunidade para o paredão é no sábado, 18, quando acontece a Prova do Anjo. A dupla vencedora poderá escolher dois colegas para se livrarem da berlinda. Eva e Renata e Guilherme e Joselma já estão imunes.

No domingo, os brothers poderão se livrar da eliminação na Prova Bate e Volta - ainda não foi revelado, porém, quais duplas poderão disputar a prova. O paredão será triplo e a eliminação acontece na próxima terça, 21.