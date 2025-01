Tadeu conversa com Raissa sobre crise alérgica no BBB 25: 'Que susto!'

Ao entrar ao vivo na casa do BBB 25 (Globo) na tarde de sábado, Tadeu Schmidt comentou sobre a reação alérgica de Raissa na última festa e alertou os brothers a terem cuidado.

O que aconteceu

Na primeira festa do BBB, Raissa teve uma crise de alergia e passou por atendimento médico no Confessionário. Gracyanne foi a primeira a perceber que a sister estava tendo uma reação.

No papo com Tadeu, Raissa disse acreditar que a sua reação alérgica ocorreu porque comeu camarão. "Ontem foi a única coisa diferente que eu comi, depois de muito tempo."

O apresentador questionou se a artista circense sabia da condição de saúde. Ela afirmou que provou o prato apenas uma vez e não teve reações.

Tadeu aproveitou o momento para pedir que os brothers tenham cuidado. "Alergia é assim, a gente desenvolve durante a vida. Passa a vida inteira comendo alguma coisa e, de repente, passa a ter alergia daquilo. Que susto, hein! Vamos ficar atentos, alergia é coisa séria. Vamos prestar atenção para não ter mais episódios como esse. Todo mundo."

