BBB 25: Diego e Daniele Hypólito são os primeiros monstros da temporada

A dupla Maike, 30, e Gabriel, 30, venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e colocou os irmãos Diego, 38, e Daniele Hypólito, 40, no Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Até a formação do Paredão no domingo (19), Daniele e Diego deverão permanecer vestidos de Botão Vermelho e de Quarto Branco, respectivamente. Ao ouvirem a música do monstro, eles deverão ir até o espaço marcado no gramado e dançar até o som terminar.

Cada um deles também perdeu 300 estalecas. As regras do castigo previam também que qualquer dos castigados que estivesse no VIP migrasse para a Xepa - determinação que não teve efeito, já que tanto Diego como Daniele já se encontravam em tal ala.

Maike e Gabriel fizeram mais pontos na Prova do Anjo (970 pontos). Além da indicação para o Castigo do Monstro, eles ganham o Almoço do Anjo e devem imunizar uma dupla antes do Paredão desta semana.

