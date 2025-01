BBB 25: Primeira Prova do Anjo é de habilidade e estratégia; acompanhe

A primeira Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) acontece na tarde de sábado e é uma dinâmica de habilidade e estratégia.

O que aconteceu

Tadeu Schmidt entrou ao vivo na casa às 14h30 para explicar a prova e realizar o sorteio das 8 duplas que participariam da dinâmica. Os sorteados para jogar foram Eva e Renata, Daniele e Diego, Raissa e Edilberto, João Gabriel e João Pedro, Arleane e Marcelo, Gabriel e Maike, Giovanna e Gracyanne, e Camilla e Thamiris.

Como é a prova? Um dos brothers fica pendurado sobre um grande reservatório com elementos de pelúcia e deve pegar os objetos dentro do seu tempo de jogo. Quem controla a estrutura é sua dupla, que direciona a garra sem contato visual com o parceiro.

Desempate. O critério de desempate são os elementos de maior pontuação. Lúpulo vale 10 pontos, água vale 20 pontos, malte vale 30 pontos e levedura vale 50 pontos.

O que está em jogo? Os ganhadores irão imunizar uma dupla no primeiro Paredão. Eles ainda terão que escolher uma dupla para o Castigo do Monstro e ganharão o Almoço do Anjo.

Como foi a prova

Raissa e Edilberto foram desclassificados por não coletarem todos os elementos.

João Gabriel e João Pedro fizeram 190 pontos (2 lúpulos, 3 águas, 2 maltes e 1 levedura).

Gracyanne e Giovanna fizeram 190 pontos (3 lúpulos, 1 água, 3 maltes e 1 levedura).

Eva e Renata fizeram 680 pontos (3 lúpulos, 2 águas, 7 maltes e 8 leveduras).

