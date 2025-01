BBB 25: Nova Big Boss surpreende brothers e chama Edi de 'meu amor'

Uma das grandes novidades da temporada, a Big Boss causou impressão nos confinados do BBB 25 (Globo) ao interpelar Edilberto, 42, de forma mais afetuosa.

O que aconteceu

Isso aconteceu quando a 'chefe' mandou o palhaço ao encontro de Raissa, 19, no confessionário. "Edi, buscar sua filha no confessionário", disse ela, objetivamente.

Diante da demora dele em acatar a ordem, a Big Boss insistiu e o chamou de 'meu amor'. "Vai lá buscá-la, meu amor! Apenas o Edi", frisou, deixando claro que ele não deveria ser acompanhado por ninguém.

A voz por trás da Big Boss é de Angélica Campos, diretora-geral do reality. Ela assumiu este ano o cargo, em substituição a Marcelo Dourado, promovido a diretor de gênero após a saída de Boninho.

Nas redes sociais, a atitude da 'chefona' deu o que falar. "A nova Big Boss está aplicando educação positiva nos participantes do BBB, igual se faz com criança", ironizou uma internauta, no X (antigo Twitter. "Mano, que Big Boss debochada!", divertiu-se outra.

