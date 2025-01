Zuri: o que significa nome de filha de Ludmilla e Brunna anunciado no BBB

Durante o show de Ludmilla no BBB 25 (Globo), a cantora e Brunna Gonçalves anunciaram o nome da filha que esperam: Zuri.

O que significa?

Zuri é um nome de origem suaíli, língua falada em alguns países da África e significa "bonita" e "linda". O nome é mais utilizado entre meninas, mas também é usado em alguns meninos.

No X, fãs do programa e do casal comentaram a escolha do nome.

zuri é um nome lindo e perfeito e a brunna e a ludmilla arrasaram na escolha quem ta achando feio é pq não cresceu com essa diva pic.twitter.com/zDXOHfy0qE -- Haudrey (@haudrey_z) January 18, 2025

quando falam o nome zuri eu só consigo lembrar da mini diva de Jessie, queremos a zuzu bem afropaty assim: pic.twitter.com/YNy2XOll3a -- cowboy amandão (@afrofenty) January 18, 2025

Amei o significado do nome ZURI. pic.twitter.com/CAOTzRipg1 -- j. (@whoisjupa) January 18, 2025

Zuri além de herdeira do império Numanice será também a última da chamada oral na escola. Predestinada! -- André Brandt (@andrebrandt) January 18, 2025

ZURI é o nome da numababy que nome lindooo -- Foquinha (@foquinha) January 18, 2025

Ludmilla convidou a esposa para o palco e elas falaram sobre a gravidez, anunciada em novembro. "Estava todo mundo curioso pra saber o nome. A gente estava muito indecisa, mas finalmente escolhemos."

"Apresento a vocês a nossa querida Zuri, princesa da mamãe". Ludmilla

Antes do anúncio, Brunna entrou no palco e dançou Maldivas com Ludmila. A música foi feita por Lud especialmente para a esposa.

Ludmilla foi a atração da primeira grande festa do programa, nesta sexta-feira (17). A gravidez do casal foi anunciada em novembro.