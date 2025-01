BBB 25: madrugada teve emergência médica, choro e muita paquera

A primeira festa do BBB 25 foi animada. A noite foi marcada pelo show de Ludmilla, que colocou os brothers e sisters para dançar ao som dos seus grandes sucessos. Mas nem tudo foram flores na noite desta sexta-feira. Raíssa passou mal e teve de ser atendida pelos médicos de plantão. Gracyanne chorou ao ouvir música que Ludmilla canta com Belo, ex-marido da musa fitness. Mas teve também clima para azaração e muita paquera e, claro, muitas articulações.

Articulações

A festa aconteceu logo depois de Aline e Vinicius, líderes desta semana, indicarem as três duplas que poderão enfrentar o paredão formado no próximo domingo, 19. A decisão foi um dos assuntos da festa, que ficou marcada por grandes articulações.

Marcelo e a dupla João Pedro e João Gabriel, todos pré-indicados ao Paredão, foram os primeiros a tocar no assunto. "Eu estou pronto. Se for para ir para o Paredão, eu estou pronto e preparado", disse João Pedro. Diogo Almeida, que também está na mira dos líderes, entrou na conversa. Para o ator, estar com a mãe, Vilma, na Mira dos Líderes, foi uma surpresa e a justificativa dada por Aline e Vinícius é infundada. "Foi uma coisa que eles fizeram, não fui eu quem fiz, que eles reconheceram que erraram (..) Me ignoraram completamente", disse ele.

O ator se juntou ainda com Vilma, Marcelo e Arleane para defender que eles precisam reagir. "A gente precisa conversar e atacar lá, porque tem um grupo muito grande lá. Um monte de gente deslumbrada. E isso não faz parte de mim, não faz parte da gente", completou.

Emergência médica

Raíssa estava muito animada, aproveitou muito o show de Ludmilla. Mas de repente, a animação deu lugar a um baita susto. Ela teve uma crise alérgica e precisou ser atendida pela equipe médica de plantão. O pai, Edilberto, ficou muito abalado; começou a chorar e foi consolado pelos seus colegas de confinamento. Depois do atendimento médico, Raíssa voltou para a festa e foi recebida com muitos abraços.

Choro de Gracyanne

Além do choro de Edilberto, pela situação da filha, as lentes do BBB 25 registraram um choro que podia estar cheio de significados. É que Gracyanne Barbosa chorou discretamente ao ouvir Ludmilla cantando a música 26 de dezembro, parceria da cantora com Belo, ex-marido de Gracyanne.

Azaração

A paquera estava solta na festa desta sexta-feira. Antes mesmo do início do show de Ludmilla, Vitória Strada elogiou Thamiris: "Eu acho que você está linda... Tipo assim, eu pegava", disse a atriz.

Maike, que já tinha demonstrado interesse por Giovanna, fez novas investidas. Depois de chamar a irmã de Gracyanne Barbosa de "a Beyoncé do BBB", o brother pediu que ela fizesse cara de apaixonada e ele respondeu: "Assim você me quebra!".

Mas o clima de azaração não acaba aí. Diogo Almeida e Aline, uma das líderes da semana, dançaram juntos e sensualizaram muito na madrugada. Quando percebeu que o clima estava esquentando, a ex-policial disse: "Ai, meu Deus do céu!".